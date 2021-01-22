В Татарстане запустили проект по созданию Единого ресурса о земле и недвижимости

На территории Татарстана стартовал пилотный проект по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Эта база объединит в одном месте информацию из разных федеральных систем, объяснил сегодня во время встречи с журналистами прибывший в республику руководитель Росреестра РФ Олег Скуфинский.

— Мы в проекте, у нас времени на раскачку нет совершенно. Знакомимся с теми информационными системами, которые есть в республике. У нас постоянно на территории республики будут находиться специалисты. Де-юре в ближайшее время выйдет нормативный акт главы республики о проведении эксперимента, затем будет подготовлена детальная дорожная карта, — проинформировал Скуфинский.

Фото: realnoevremya.ru

Пилотный проект, помимо Татарстана, стартовал еще в трех регионах: Пермском, Краснодарском краях и Иркутской области. На него предусмотрено финансирование в размере 400 млн рублей для четырех регионов, сообщил глава ведомства.

— Это не просто эксперимент, это практическая, прикладная работа. В ЕГРН внесено лишь 37% границ субъектов РФ, только 35% границ населенных пунктов. Почти 80% границ территориальных зон в ЕГРН тоже отсутствуют, 24 млн земельных участков не имеют точных сведений о границах. Почти 48 млн сведений об объектах из 169 млн не имеют точных сведений о правообладателях, — сказал руководитель Росреестра.

Ольга Плешкова