В Татарстане задерживается разработка единого ресурса о земле и недвижимости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги тендера кадастровой палаты на создание федеральной государственной информационной системы «Единый информационный ресурс о земле и недвижимости» (ФГИС ЕИР). Об этом сообщает «Коммерсант».



Тестирование системы должно было начаться 1 января и продлиться до конца года в некоторых районах Татарстана, Иркутской области, Краснодарского и Пермского краев.

Тендер на 394 млн объявили 20 января. По требованию ФАС, тендер нужно провести повторно после приведения документации в соответствие с законодательными требованиями. На закупку пожаловались в «Моризо Диджитал» — там сочли избыточными требования, предъявленные заказчиком к исполнителю.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Напомним, о запуске проекта по созданию ресурса с данными о земле и недвижимости в январе сообщал глава правительства РФ Михаил Мишустин. Проект, по его словам, должен поспособствовать повышению прозрачности в управлении земельными ресурсами и позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты. Нескольким позднее о старте проекта рассказал руководитель Росреестра РФ Олег Скуфинский.

Маргарита Головатенко