В Нигерии возле аэропорта разбился военный самолет

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В Абуджи, столице Нигерии, рядом с международным аэропортом упал военный самолет King Air. О количестве находившихся в нем людей неизвестно. По предварительным данным, никто из них не выжил.

Самолет принадлежал ВВС Нигерии, сообщает нигерийская газета Vanguard. Он готовился совершить посадку в аэропорту Абуджи.

Как сообщили очевидцы, пилот отвел самолет от жилых кварталов, после чего он упал в поле. Известно, что от него поступали сигналы о неисправности двигателя.



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Ранее в США в порту Лос-Анджелеса (штат Калифорния) одномоторный самолет упал на грузовой автомобиль.



Татьяна Демина