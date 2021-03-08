В Заинском районе РТ два человека умерли от отравления угарным газом

В селе Нижнее Бишево Заинского района РТ два человека умерли, отравившись угарным газом. По предварительным данным, погибли женщина 1953 года рождения и мужчина 1952 года рождения, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На место происшествия выехала заместитель прокурора Заинска Ирина Якупова. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования. Обстоятельства смерти двух татарстанцев выясняются.



Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Напомним, в Казани утром 4 марта, семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире дома 127 на улице Краснококшайской. Прокуратура по этому факту организовала проверку.



Также на прошлой неделе в Казани 35-летнюю женщину и 7-летнего ребенка госпитализировали в 7-ю больницу с отравлением угарным газом средней степени.

Татьяна Демина