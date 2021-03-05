В домах Кировского района Казани проверят газовое оборудование

В Кировском районе Казани после двух фактов отравления граждан угарным газом проверят внутриквартирное газовое оборудование, особенно в домах, которые имеют значительный износ (более 30 лет эксплуатации). Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

Сегодня в прокуратуре Кировского районо прошло совещание по вопросам обеспечения безопасного использования внутриквартирного или внутридомового газового оборудования. В совещании приняли участие прокурор района Эльдар Сабиров, представители правоохранительных органов, МКУ «Администрация Кировского и Московского районов ИК МО г. Казани», ЭПУ «Казаньгоргаз» и ЭПУ «Зеленодольскгаз».

Фото: pxhere.com

По итогам обсуждения было решено проверить внутриквартирное газовое оборудование в домах Кировского района.

К работе будут подключены сотрудники полиции. Вместе со специалистами газовой службы они будут посещать квартиры граждан, обращая особое внимание на те из них, в которых проживают неблагополучные семьи.

Напомним, что вчера семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире дома 127 на улице Краснококшайской. Женщину госпитализировали в 7-ю горбольницу, а мужчину с детьми в возрасте 15 и 5 лет доставили в ДРКБ Казани. У обоих отравление угарным газом легкой степени.



Ольга Плешкова