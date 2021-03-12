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В Татарстане пожилой мужчина госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом»

06:47, 12.03.2021
В Татарстане пожилой мужчина госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом»
Фото: pixabay.com

В Бавлинском районе Татарстана с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован 81-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.

Сообщается, что мужчина с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести» госпитализирован в ЦРБ Бавлы. По прибытии бригада газовой службы утечку газа не обнаружила.

Специалисты выяснили, что все произошло из-за нарушения техники безопасности, был закрыт шибер.

Ранее в селе Нижнее Бишево Заинского района РТ два человека умерли, отравившись угарным газом.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
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