В Татарстане пожилой мужчина госпитализирован с диагнозом «отравление угарным газом»
В Бавлинском районе Татарстана с диагнозом «отравление угарным газом» госпитализирован 81-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РТ.
Сообщается, что мужчина с диагнозом «отравление угарным газом легкой степени тяжести» госпитализирован в ЦРБ Бавлы. По прибытии бригада газовой службы утечку газа не обнаружила.
Специалисты выяснили, что все произошло из-за нарушения техники безопасности, был закрыт шибер.
Ранее в селе Нижнее Бишево Заинского района РТ два человека умерли, отравившись угарным газом.
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