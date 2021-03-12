«Торпедо» переведут на Запад в случае возвращения «Адмирала» в КХЛ

В следующем сезоне «Торпедо» будет выступать в Западной конференции КХЛ, если «Адмирал» вернется в число участников лиги. Об этом сообщил генеральный директор нижегородского клуба Александр Харламов.

«У нас не очень сильно получается биться за наше расположение в конференциях. Мы на это не влияем. Если на следующий год добавится «Адмирал», то нас снова перебросят на Запад. Мы уже привыкли к своим путешествиям, нам все равно, где выигрывать», — сказал Харламов.

Александр Харламов. Фото: vk.com/torpedonn

В прошлые сезоны «Торпедо» уже несколько раз переводилось из Восточной конференции в Западную и обратно. Такое случалось, когда КХЛ сокращала количество клубов либо команды уходили из лиги самостоятельно.



Одним из таких клубов является «Адмирал». Клуб из Владивостока покинул лигу после отказа региональных властей спонсировать команду во время пандемии коронавируса. Ожидается, что «Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне-2021/22.

В нынешнем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Торпедо» заняло восьмое место на Востоке. Нижегородцы вылетели в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в четырех матчах казанскому «Ак Барсу».