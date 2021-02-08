Президент КХЛ сообщил о скором возвращении «Адмирала» в лигу

«Адмирал» может вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) в случае выполнения выдвинутых условий. Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

«Лига находится на связи с руководством клуба. Мы ждем возвращения «Адмирала» в следующем сезоне. Во Владивостоке понимают, что необходимо сделать и какие документы предоставить. В данном случае все должно быть выполнено согласно регламенту, ждем от клуба дальнейших действий», — сказал Морозов.

Фото: © КХЛ / Кузьмин Юрий

Напомним, «Адмирал» был исключен из числа участников КХЛ по окончании сезона-2019/20 после сокращения властями Приморья затрат на хоккейную команду из-за последствий коронавируса.

В конце августа прошлого года в клубе сообщили о возвращении в лигу со следующего сезона.