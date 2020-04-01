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«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне

11:33, 01.04.2020 1
«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне
Фото: hcadmiral.ru

Власти Приморского края приняли решение сократить расходы бюджетных денег на финансирование профессиональных спортивных клубов. Таким образом, «Адмирал» не сможет выступить в следующем сезоне КХЛ из-за урезания бюджета.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова решение было принято на основе возникших сложностей из-за пандемии коронавируса.

Средства, которые предусмотрены на финансирование профессиональных клубов региона в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В следующем сезоне «Адмирал» будет представлен только в МХЛ и U18, в клубе также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда из Владивостока была создана в 2013 году и сразу вошла в список команд КХЛ.

СпортХоккей
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 апр
    Ну и правильно. Нечего тратить деньги профессиональный спорт, когда отсутствует массовый.
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