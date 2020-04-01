«Адмирал» не будет выступать в КХЛ в следующем сезоне

Власти Приморского края приняли решение сократить расходы бюджетных денег на финансирование профессиональных спортивных клубов. Таким образом, «Адмирал» не сможет выступить в следующем сезоне КХЛ из-за урезания бюджета.

По словам министра физической культуры и спорта Приморского края Жана Кузнецова решение было принято на основе возникших сложностей из-за пандемии коронавируса.

Средства, которые предусмотрены на финансирование профессиональных клубов региона в начале года, будут переправлены в резервный фонд Приморья на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

В следующем сезоне «Адмирал» будет представлен только в МХЛ и U18, в клубе также останется детско-юношеская спортивная школа. Команда из Владивостока была создана в 2013 году и сразу вошла в список команд КХЛ.