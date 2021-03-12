ВОЗ не рекомендует вводить ковид-паспорта

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей или позволяли путешествовать.

«Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду», — сказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не будут вводить ковид-паспорта.

В середине января глава Башкирии Радий Хабиров объявил о запуске проекта «Антиковидный паспорт». Его должны получить люди, переболевшие COVID-19 и имеющие антитела или сделавшие прививку от коронавируса. В конце января власти Башкирии приостановили введение COVID-паспортов.