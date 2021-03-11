Адвокат замглавы МЧС РТ Степущенко: «Претензии следствия нам непонятны»

Фото: МЧС РТ

Протокол задержания замглавы МЧС Татарстана Олега Степущенко был составлен в 22 часа в кабинете следователя 4-го отдела Следкома Дмитрия Линевича. Предложение защиты о развернутом допросе после изучения изъятых в МЧС документов следователь отклонил, поделился с «Реальным временем» казанский адвокат, представляющий интересы Степущенко.



По словам защитника, претензии следствия в части установленной, но не работающей техники ему и его клиенту непонятны.

Следственные действия по делу о злоупотреблении полномочиями и растрате бюджетных средств по госконтрактам на 56,7 млн рублей начались накануне в обеденное время — с обыском в МЧС прибыли оперативники ФСБ. После вместе с подозреваемым ВИП-спасателем был проведен обыск уже по месту его жительства в Высокогорском районе. И лишь после этого Степущенко доставили в Следственный комитет, где и задержали.

Сегодняшнюю ночь он провел в СИЗО. Детали резонансного дела — в материале «Реального времени».