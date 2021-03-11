Из Казани с 15 марта возобновляются автобусные рейсы в Кощаково

С понедельника, 15 марта, возобновляется ежедневный автобусный маршрут Казань — Кощаково — Казань. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РТ.

Автобус будет отправляться из Казани, с автовокзала «Восточный», в 5:50, 7:00, 13:30, 17:00. Из села Кощаково в 6:20, 7:30, 14:00, 17:30. Транспорт будет останавливаться на улице Комсомольской, 13а.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

Все рейсы следуют через остановку метро «Площадь Тукая». Стоимость проезда составляет 50 рублей.

С 10 марта казанские автобусы №31 (магазин IKEA — жилой массив Старое Победилово) вернулись к движению по прежнему маршруту: остановочный пункт «Проспект Альберта Камалеева» по проспекту Победы снова включен в схему их движения. Маршрут транспорта изменили в феврале в связи со строительством второй линии казанского метрополитена.



Татьяна Леухина