В Казани автобусы №31 вернулись к прежнему маршруту движения

Фото: kzn.ru / Марат Мугинов

С сегодняшнего дня казанские автобусы №31 (магазин IKEA — жилой массив Старое Победилово) возвращаются к движению по прежнему маршруту: остановочный пункт «Проспект Альберта Камалеева» по проспекту Победы снова включен в схему их движения.



С 18 февраля из-за строительства второй линии казанского метрополитена автобусы №31 следовали от ТЦ «Мега» в прямом направлении по следующей схеме движения: местный проезд — проспект Альберта Камалеева — улица Академика Сахарова, далее по маршруту.

Фото: kzn.ru

Напомним, в Казани до конца мая изменена схема движения троллейбуса №3 и автобуса №70.

Татьяна Демина