«Нефтехимик» выручил 17,2 млн рублей с продажи билетов и абонементов за год

Хоккейный клуб «Нефтехимик» увеличил выручку от продажи абонементов и билетов на домашние матчи команды за прошедший год. Об этом сообщает аналитический отдел «Реального времени».

Несмотря на коронавирусные ограничения в вопросе посещаемости матчей КХЛ, за прошедший год нижнекамский клуб сумел нарастить выручку от продажи абонементов и билетов. По этой статье дохода «Нефтехимик» выручил 17 225 тысяч рублей, что чуть выше прошлогоднего показателя — 16 782 тысячи рублей.

Фото: hcnh.ru

Также в Нижнекамске удалось существенно увеличить продажу клубной атрибутики. За прошедший год «Нефтехимик» выручил по этой статье дохода на 2,2 млн рублей больше, чем в 2019-м году (12 274 тыс. рублей против 9 997).

Подробнее об итогах работы хоккейного клуба «Нефтехимик» читайте в материале «Реального времени».