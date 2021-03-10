Главное к утру: новые законы и пункт вакцинации в ЦУМе
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 10 марта:
- Заместитель премьер-министра РТ — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров получил первый компонент вакцины от COVID-19. Прививку он сделал на днях. Никаких осложнений у него не возникло.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов отключать сотовую связь в тюрьмах по просьбе ФСИН. Теперь по закону операторы будут отключать предоставление услуг мобильной связи подозреваемым, обвиняемым и заключенным в СИЗО на основании письменного решения главы, замглавы ФСИН или руководителя территориального органа ФСИН.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон.
- Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях. Об этом она заявила в ходе заседания комитета Госсовета по социальной политике. По мнению Волынец, родители несовершеннолетних должны давать разрешение на регистрацию аккаунтов в социальных сетях. Инициатива связана с «распространением в молодежной среде контента, направленного на манипуляцию» и «вовлечением несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия».
- В казанском ЦУМе откроется пункт вакцинации от COVID-19. Сделать прививку можно будет бесплатно, в рамках живой очереди с 11.00 до 18.30. Предварительно записываться не нужно. Медпункт откроется на первом этаже торгового комплекса. Вакцинация займет около 40 минут.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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