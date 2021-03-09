Детский омбудсмен Татарстана предложила ввести возрастной ценз для регистрации в соцсетях

Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец предложила ввести возрастной ценз для регистрации в социальных сетях. Об этом она заявила в ходе заседания комитета Госсовета по социальной политике.

По мнению Волынец, родители несовершеннолетних должны давать разрешение на регистрацию аккаунтов в социальных сетях. Инициатива связана с «распространением в молодежной среде контента, направленного на манипуляцию» и «вовлечением несовершеннолетних в незаконные протестные мероприятия», пишет «Коммерсантъ».

Фото: flickr.com

Также детский омбудсмен Татарстана предложила ужесточить наказание за вовлечение детей в несанкционированные митинги и склонение к организации массовых беспорядков.

Сегодня мировой суд в Санкт-Петербурге оштрафовал социальную сеть «ВКонтакте» на 1,5 млн рублей из-за несвоевременного удаления по требованию Роскомнадзора информации с призывом участвовать в несогласованной акции 23 января. Перед этим митингом Волынец обращала внимание на то, что агитация детей и подростков к участию в акциях в поддержку Навального проходит в TikTok и других соцсетях и мессенджерах.



Татьяна Леухина