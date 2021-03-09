Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в интернете

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ, региональные и территориальные избирательные комиссии смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении распространения в интернете агитационных материалов, нарушающих закон. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Комиссии также получили право устанавливать правила изготовления и распространения агитационных материалов с учетом требований избирательного законодательства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Теперь владелец ресурса, на котором будет опубликован незаконный агитматериал, должен удалить его в течение суток. Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы, не выполнившие требование удалить материалы.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что поддерживает отмену «дня тишины» в условиях многодневного голосования. Однако решение остается за законодателями.

Татьяна Леухина