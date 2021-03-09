Квартальнов не внес изменений в состав на четвертый матч с «Торпедо»

Тренерский штаб «Ак Барса» во главе с Дмитрием Квартальновым определился с составом на четвертый матч серии с «Торпедо» в первом раунде плей-офф КХЛ.

С первых минут за казанцев сыграют те же игроки, что выходили на лед в третьей игре команд. В состав вновь не вышли капитан Данис Зарипов и вратарь Адам Рейдеборн. Также продолжает отдыхать Александр Бурмистров, которого заменил Михаил Фисенко.

Фото: vk.com/hcakbars

Главное изменение в составе «Торпедо» произошло во вратарской линии. Впервые в старте оказался Петр Кочетков, герой первого матча этих команд Андрей Тихомиров остался в запасе.

Фото: vk.com/torpedonn

Встреча состоится в Нижнем Новгороде, начало игры — в 19.30 по мск.

Напомним, «Ак Барс» выиграл три матча подряд и выигрывает в серии у «Торпедо» со счетом 3:0. В случае победы сегодня казанцы гарантируют себе участие во втором раунде Кубка Гагарина.