«Ак Барс» в третий раз подряд победил «Торпедо» в плей-офф КХЛ

«Ак Барс» в гостях разгромил нижегородское «Торпедо» (4:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Казанцы открыли счет в середине стартового периода встречи. Из-за невнятной ТВ-картинки из Нижнего Новгорода не совсем понятно, как именно отличился Харри Песонен, но в авторы гола записали Станислава Галиева и Кирилла Петрова.

Народу вроде много вокруг, а Песонена забыли pic.twitter.com/eYEGS9oB6e — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021

Чуть позже смм-щики «Ак Барса» пошутили над «Торпедо», опубликовав свой вариант популярного мема «запотевшие очки» в ответ на плохое качество трансляции.



Наши любимые трансляции из Нижнего pic.twitter.com/p0wgKypO1w — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021

Решающий задел в счете казанцами был сделан во втором периоде игры. Вначале Виктор Тихонов замкнул передачу Микаэля Викстранда, а потом в аналогичном моменте Петров воспользовался ассистом Михаила Фисенко. Причем третья шайба была заброшена гостями в меньшинстве.

Клонируем голы, даже в меньшинстве pic.twitter.com/dmSs86LB3u — ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021

В самом конце встречи Артем Лукоянов отправил четвертую шайбу в ворота нижегородцев и установил окончательный счет — 4:0.

Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов оформил свой первый «сухой» матч в нынешнем плей-офф.

Казанской команде осталось выиграть одну игру у «Торпедо», чтобы выйти в следующий раунд Кубка Гагарина. После сегодняшней победы счет в серии стал 3:0 в пользу «Ак Барса».

«Торпедо» — «Ак Барс» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 Песонен (Петров, Галиев, 12:10);

0:2 Тихонов (Викстранд, Доус, 33:52);

0:3 Петров (Фисенко, 34:43);

0:4 Лукоянов (В пустые ворота, 59:30).