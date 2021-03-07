«Ак Барс» в третий раз подряд победил «Торпедо» в плей-офф КХЛ
«Ак Барс» в гостях разгромил нижегородское «Торпедо» (4:0) в третьем матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
Казанцы открыли счет в середине стартового периода встречи. Из-за невнятной ТВ-картинки из Нижнего Новгорода не совсем понятно, как именно отличился Харри Песонен, но в авторы гола записали Станислава Галиева и Кирилла Петрова.
Народу вроде много вокруг, а Песонена забыли pic.twitter.com/eYEGS9oB6e— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021
Чуть позже смм-щики «Ак Барса» пошутили над «Торпедо», опубликовав свой вариант популярного мема «запотевшие очки» в ответ на плохое качество трансляции.
Наши любимые трансляции из Нижнего pic.twitter.com/p0wgKypO1w— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021
Решающий задел в счете казанцами был сделан во втором периоде игры. Вначале Виктор Тихонов замкнул передачу Микаэля Викстранда, а потом в аналогичном моменте Петров воспользовался ассистом Михаила Фисенко. Причем третья шайба была заброшена гостями в меньшинстве.
Клонируем голы, даже в меньшинстве pic.twitter.com/dmSs86LB3u— ХК Ак Барс (@hcakbars) March 7, 2021
В самом конце встречи Артем Лукоянов отправил четвертую шайбу в ворота нижегородцев и установил окончательный счет — 4:0.
Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов оформил свой первый «сухой» матч в нынешнем плей-офф.
Казанской команде осталось выиграть одну игру у «Торпедо», чтобы выйти в следующий раунд Кубка Гагарина. После сегодняшней победы счет в серии стал 3:0 в пользу «Ак Барса».
«Торпедо» — «Ак Барс» — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)
Голы:
0:1 Песонен (Петров, Галиев, 12:10);
0:2 Тихонов (Викстранд, Доус, 33:52);
0:3 Петров (Фисенко, 34:43);
0:4 Лукоянов (В пустые ворота, 59:30).
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