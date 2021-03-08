Врачи РКБ поздравили женщин с 8 Марта песней «Необыкновенная»
Врачи Республиканской клинической больницы Татарстана поздравили женщин с 8 Марта, исполнив песню «Необыкновенная» со слегка измененным текстом. Поздравление разместили в официальном аккаунте больницы в соцсети Instagram.
«С праздником, наши необыкновенные!» — гласит подпись к публикации.
Также с Международным женским днем поздравил женщин казанский футбольный клуб «Рубин». С борта МКС женщин сегодня поздравили космонавт Сергей Рыжиков и его напарник по экипажу 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Сергей Кудь-Сверчков. Поздравление опубликовал в Сети и президент Татарстана Рустам Минниханов.
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