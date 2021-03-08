Татарстанский космонавт Сергей Рыжиков поздравил женщин с 8 марта с борта МКС

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Уроженец Бугульмы, космонавт Сергей Рыжиков и его напарник по экипажу 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 марта с борта МКС. Видео опубликовано на странице «Роскосмоса» в Twitter.

«Поздравляем вас с началом весны. Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», — поздравил женщин Рыжиков.

Российские члены экипажа 64-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей @KudSverchkov поздравляют женщин с Международным женским днем! pic.twitter.com/7I0UvAikVX — РОСКОСМОС (@roscosmos) March 7, 2021

«Пусть каждая из вас услышит слова слова любви, почувствует внимание и заботу родных и близких, пусть каждый ваш день будет наполнен радостью, ощущением счастья, приятными сюрпризами и семейным теплом», — добавил Кудь-Сверчков.



Напомним, в ноябре прошлого года космонавты Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков впервые вышли в открытый космос, где провели шесть часов.



Татьяна Демина