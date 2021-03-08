«Рубин» поздравил женщин с 8 марта видеороликом: «Вы — украшение наших трибун»

Фото: скриншот

Казанский футбольный клуб «Рубин» показал видеоролик, снятый к Международному женскому дню.

«В РПЛ новый папа! Леонид Слуцкий и его коллектив поздравляют милых дам с праздником! Желаем тепла, уюта, настоящего счастья и весеннего настроения. Любите и будьте любимыми! Вы украшение наших трибун! Ждем на матче нашей команды!» — говорится в поздравлении.

Напомним, сегодня «Рубин» у себя дома примет петербургский «Зенит» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Начало матча в 16.30 по московскому времени. Команды рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым.