Минниханов поздравил женщин с праздником 8 марта

Фото: Официальный Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил женщин с Международным женским днем 8 Марта. Поздравление Минниханова опубликовала пресс-служба президента РТ.

По словам президента РТ, праздник является всенародным торжеством, призванным подчеркнуть незыблемость традиционных семейных ценностей, святость материнства и идеалов женственности. Во все времена чувства к женщине выражались самыми возвышенными эпитетами.

«И сегодня — в эпоху глобальных перемен и космических скоростей — мы столь же и искренне и трепетно восхищаемся удивительными женскими качествами. С безграничным почтением и нежностью каждый из нас произносит светлое, как солнечный день, слово «мама». Впитывая с материнским молоком вечные истины, постигая волшебную поэзию родного языка, мы проносим эти бесценные духовные богатства через всю жизнь, бережно передавая их нашим детям и внукам», — говорится в обращении.

Отдельно Минниханов выделил представительниц старшего поколения, а также женщин-медиков, которые уже год борются с пандемией.

«Современная женщина стремится быть первой во всём. Мы от души радуемся вашим успехам в общественной деятельности, образовании, производстве, культуре, науке, спорте. Уверен, что благодаря своей красоте, уму, обаянию и усердию вы способны добиться всего, что пожелаете. Сердечно желаю вам, дорогие женщины, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас людей. Крепкого вам здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!» — заключил президент РТ.

Ольга Плешкова