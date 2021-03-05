На реконструкцию дороги Казань — Шемордан Татарстану выделят дополнительные средства

Татарстан получит дополнительное финансирование на реконструкцию дороги Казань — Шемордан на участке от 16,2 км до 21,977 км в Пестречинском районе республики в рамках национального проекта, сообщает Миндортранс РТ.



Участок в 4,81 км проектировали по нормативам IB категории с четырьмя полосами движения. Ширина проезжей части — 14 м, ширина разделительной полосы — 2,7м.

Заменять дорожное покрытие будут с помощью материалов из Реестра новых технологий ФАУ «РосдорНИИ». Верхний слой уложат щебеночно-мастичным асфальтобетоном (ЩМА-20) на полимерно-битумном вяжущем. Предусмотрели и спиральновидные металлические гофрированные трубы в количестве девяти штук. На участке установят три надземных пешехода, установят искусственное освещение.

Средства будут выделены и на строительство Большого Казанского кольца и автомобильной дороги от улицы Несмелова до автомобильной дороги федерального значения М-7 «Волга» через ЖК «Серебряный бор» в Казани.

На реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021—2022 годах правительство выделило 100 млрд рублей. Из них 27 млрд предназначены на ремонт уже существующих в регионах дорог, а оставшиеся средства — на строительство конкретных дорожных объектов в 45 регионах. Татарстан получит из этих денег более 7 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее сообщалось, что в Татарстане в 2021 году на 65 объектах запланированы работы с применением новых технологий по национальному проекту проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Ахтубинскую протяженностью 1,87 км.

Маргарита Головатенко