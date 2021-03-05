В Нижнекамске по нацпроекту отремонтируют улицу Ахтубинскую, протяженностью почти 2 км

В Нижнекамске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют улицу Ахтубинскую протяженностью 1,87 км. Работы пройдут на участке от улицы Индустриальной до улицы 50 лет Октября.

На четырехполосной дороге уложат три слоя асфальтобетонной смеси, рассчитанных по технологии объемного проектирования. Верхний слой будет выполнен из высокопрочной асфальтобетонной смеси ЩМА-8, сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Ранее на месте улицы Ахтубинской располагалось село Ахтуба, первые упоминания о котором относятся к 1710 году.

Ремонтные работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пройдут в Нижнекамске и на улице Вокзальной.

Напомним, в 2021 году в Татарстане по нацпроекту на 65 дорогах запланированы работы с применением новых технологий: на 12 объектах в Казанской агломерации, на одном — в Набережночелнинской, три — в Нижнекамской и еще на 49 объектах региональной сети.

Татьяна Демина