Татарстан получит более 7 млрд рублей на реконструкцию и строительство дорог

В России в ближайшие 2 года на ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог правительство направит 100 млрд рублей. Татарстан получит из этих денег более 7 млрд рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Так, в этом году республика получит 6,4 млрд рублей на «иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в целях реализации капиталоемких мероприятий в городских агломерациях» и более 1 млрд рублей на ремонт дорог регионального, межмуниципального значения и улично-дорожной сети городских агломераций.

Фото: tatarstan.ru

100 млрд рублей направят в 69 регионов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», передает пресс-служба Кабмина РФ.

Вчера Минтранс России уточнил, что часть полученных Татарстаном средств будет направлена на строительство Большого Казанского кольца.



В начале февраля Кабмин Татарстана одобрил предложение исполкома Казани о подготовке проекта планировки нового участка Большого Казанского кольца (БКК) по улице Меховщиков. Речь идет об отрезке от ул. Технической до Кировской дамбы.



Татьяна Леухина