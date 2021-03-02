На 65 дорожных объектах Татарстана применят новые технологии по нацпроекту

В Татарстане в текущем году на 65 объектах запланированы работы с применением новых технологий. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.



Работы запланированы на 12 объектах в Казанской агломерации, на одном — в Набережночелнинской, три — в Нижнекамской, и еще на 49 объектах региональной сети.

Так, в Казани работы с применением новых технологий пройдут на улицах Белинского, Беломорской, Гагарина. В Челнах на улице Шамиля Усманова по методу объемного проектирования хотят устроить покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. В Нижнекамске при капремонте улиц Вокзальной и Ахтубинской тоже используют асфальтобетонные смеси по методу объемного проектирования. Уставленный целевой показатель применения технологий составляет 30%.

Работы будут проводиться по национальному проекту проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с использованием инновационных методов Реестра новых и наилучших технологий и технологических решений повторного применения дорожной отрасли.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В феврале сообщалось, что в Татарстане за два года действия национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приведено в нормативное состояние 478,3 км дорог и дорожно-уличной сети. В том числе в рамках нацпроекта в Татарстане началась реализация крупных проектов, направленных на развитие дорожно-уличной сети в увязке с программами жилищной застройки города — это строительство участка Большого Казанского кольца и реконструкция дороги Казань — Шемордан.

Маргарита Головатенко