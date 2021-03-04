Памятник Ленину в Казани откроют в апреле
Отреставрированный памятник Владимиру Ленину в Казани собираются открыть в апреле. Об этом на пресс-конференции заявил глава отделения КПРФ в Татарстане Хафиз Миргалимов.
«По памятнику Ленину дело идет к завершению. Мы делаем фотоальбом. Примерно в апреле, до съезда КПРФ, который пройдет 24 апреля или после, с участием руководителя нашей партии этот памятник будет открыт», — цитирует Миргалимова «Коммерсант».
Напомним, в конце октября 2020 года в центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Сам памятник впервые покинул свое место и отправился на реставрацию. После снятия скульптуры пропажей фигуры Ленина с площади Свободы в Казани обеспокоились власти Кубы. Памятник вернули на место в середине декабря 2020 года.
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