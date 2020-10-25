В Казани разобрали постамент памятника Ленину на площади Свободы
В центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Его бетонное основание планируется создать заново.
Гранитные плиты, которыми был облицован постамент, будут почищены. Как объяснили «Реальному времени» в ГИСУ РТ, именно эти плиты забрали в Кукмор.
Сам памятник Ленину будут чистить прямо в Казани. Напомним, монумент сняли еще 11 октября. Главный казанский памятник Ильичу впервые покинул свое место.Общество Татарстан
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