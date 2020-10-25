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В Казани разобрали постамент памятника Ленину на площади Свободы

12:57, 25.10.2020 1
В Казани разобрали постамент памятника Ленину на площади Свободы
Фото: instagram.com/gisu.rt

В центре Казани полностью разобрали постамент памятника Ленину. Его бетонное основание планируется создать заново.

Гранитные плиты, которыми был облицован постамент, будут почищены. Как объяснили «Реальному времени» в ГИСУ РТ, именно эти плиты забрали в Кукмор.

Сам памятник Ленину будут чистить прямо в Казани. Напомним, монумент сняли еще 11 октября. Главный казанский памятник Ильичу впервые покинул свое место.

Общество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:13
    Не нужно ни гимнов, ни слез мертвецам,
    Отдайте им лучший почет:
    Шагайте без страха по мертвым телам,
    Несите их знамя вперед!
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