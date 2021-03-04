Прокуратура добилась решения снести гараж в арке многоквартирного дома в Челнах

Прокуратура добилась сноса гаража в арке жилого дома 17а/24 в Набережных Челнах. Информацию подтвердили «Реальному времени» в пресс-службе надзорного ведомства.

В июне прошлого года в соцсетях появились фото гаража, оборудованного в арке многоквартирного дома. Сообщалось, что владелец гаража на основании протокола этого собрания получил все необходимые разрешения. Житель дома попросил проверить законность получения подобного разрешения.

Прокуратура выяснила, что на общем собрании жильцов объект согласовывали еще в 2009 году. И тогда инициаторы получили разрешение лишь 67% жильцов дома вместо положенных 100%. Тем не менее владелец гаража на основании протокола этого собрания получил все необходимые разрешения.



Нижнекамский городской суд, куда дело было передано Верховным судом Татарстана, требования прокуратуры удовлетворил. Право собственности владельцев прекращено, гараж необходимо демонтировать в течение месяца.

Постановление суда в силу пока не вступило. Владелец может подать документы на обжалование решения.



Ольга Плешкова