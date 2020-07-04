В Челнах прокуратура посчитала незаконным переоборудование арки дома в гараж

Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту строительства гаража прямо в арке жилого многоквартирного дома 17А/24. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что процедура согласования объекта прошла с нарушениями.

По данным прокуратуры, на общем собрании жильцов объект согласовывали еще в 2009 году. И тогда инициаторы получили разрешение лишь 67% жильцов дома вместо положенных 100%.

Тем не менее владелец гаража на основании протокола этого собрания получил все необходимые разрешения, передает chelny-biz.ru.

Материалы проверки направлены в жилинспекцию Челнов.

Кроме того, получил материалы и Следком, поскольку исполком автограда не должен был согласовывать документы, считают в надзорном ведомстве.

Фотографии переделанной под гараж арки многоэтажного дома появляются в соцсетях по всей России уже несколько лет. Находилась он там примерно с 2010 года. В середине июня в челнинских пабликах вновь задались вопросом, насколько это законно. На этот пост даже ответила администрация Комсомольского района Набережных Челнов.

Ранее прокуратура занялась вопросом падения башенных кранов в Челнах. Из-за сильного ветра в Челнах обрушились краны сразу на двух стройплощадках.