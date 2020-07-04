В Челнах прокуратура посчитала незаконным переоборудование арки дома в гараж
Прокуратура Набережных Челнов провела проверку по факту строительства гаража прямо в арке жилого многоквартирного дома 17А/24. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что процедура согласования объекта прошла с нарушениями.
По данным прокуратуры, на общем собрании жильцов объект согласовывали еще в 2009 году. И тогда инициаторы получили разрешение лишь 67% жильцов дома вместо положенных 100%.
Тем не менее владелец гаража на основании протокола этого собрания получил все необходимые разрешения, передает chelny-biz.ru.
Материалы проверки направлены в жилинспекцию Челнов.
Кроме того, получил материалы и Следком, поскольку исполком автограда не должен был согласовывать документы, считают в надзорном ведомстве.
Фотографии переделанной под гараж арки многоэтажного дома появляются в соцсетях по всей России уже несколько лет. Находилась он там примерно с 2010 года. В середине июня в челнинских пабликах вновь задались вопросом, насколько это законно. На этот пост даже ответила администрация Комсомольского района Набережных Челнов.
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