Сын Шумахера назвал удачной ливрею болида «Хааса» с российским флагом

Пилот «Хааса» Мик Шумахер оценил ливрею болида команды на новый сезон. Сын знаменитого гонщика Михаэля Шумахера считает удачным расцветку с российским триколором.

«Расцветка машины очень удачная, она получилась красивой. Кроме того, было приятно увидеть мой 47-й номер на болиде», — цитирует Шумахера Speedweek.

Фото: haasf1team.com

Напомним, титульным спонсором американской команды «Хаас» стала российская компания «Уралкалий», а болиды будут раскрашены в цвета российского флага.

В новом сезоне команда будет представлена на гонках «Формулы-1» пилотами Никитой Мазепиным и Миком Шумахером. Отец российского гонщика является основным акционером «Уралкалия».

По словам начальника команды Гюнтера Штайнера, «Хаас» ориентируется на успешное выступление в следующем году, поэтому в нынешнем сезоне больших задач перед пилотами ставить не будут.

