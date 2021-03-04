Путин: интернет способен разрушить общество изнутри

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом он заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».



«Интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем... Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул он.

По его словам, молодых людей нужно занимать позитивным контентом, давать возможность развиваться для того, чтобы они стали успешными в жизни.

Ранее Путин отметил, что социальные сети — это прежде всего бизнес, цель которого извлечь прибыль любой ценой. «Мы никогда не должны об этом забывать», — добавил он.