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Путин: интернет способен разрушить общество изнутри

15:26, 04.03.2021
Путин: интернет способен разрушить общество изнутри
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе общество будет разрушаться изнутри. Об этом он заявил на встрече с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

«Интернет уже проник во все сферы нашей жизни, и по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем... Иначе это общество будет разрушаться изнутри», — подчеркнул он.

По его словам, молодых людей нужно занимать позитивным контентом, давать возможность развиваться для того, чтобы они стали успешными в жизни.

Ранее Путин отметил, что социальные сети — это прежде всего бизнес, цель которого извлечь прибыль любой ценой. «Мы никогда не должны об этом забывать», — добавил он.

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