Путин заявил о стремлении соцсетей получить прибыль любой ценой

Президент России Владимир Путин социальные сети — это прежде всего бизнес, цель которого извлечь прибыль любой ценой. «Мы никогда не должны об этом забывать», — добавил он.

По словам Путина, информационные платформы интернета не обращают внимание на то, что определенный контент может нанести ущерб лицам, на которых он направлен, пишет RT. Президент также обратил внимание, что соцсети «всё больше и больше начинают управлять сознанием» людей.

Путин отметил, что на публикации в интернете необходимо реагировать, но в рамках закона, не допуская ограничение свобод человека, в частности свободы выбора и свободы слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Ранее клинический психолог Михаил Хорс дал советы, как побороть зависимость от социальных сетей. По его словам, сначала нужно определить, чувствует ли человек дискомфорт, если не сидит в соцсетях.



Татьяна Демина