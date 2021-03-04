Плющенко подтвердил уход Косторной: с «кристально-хрустальной» совестью отдаем обратно

Чемпионка Европы Алена Косторная уходит из академии Евгения Плющенко. Информацию подтвердил руководитель группы Плющенко.

«У меня нет сомнений в ее будущем, если она будет работать и выкладываться на 100 процентов, не болеть и восстановится полностью, что я ей и предлагал сделать в этом сезоне. Я и моя команда для нее сделали все, поэтому отпускаем с чистой совестью обратно в «Хрустальный». Вот прям с кристально-хрустальной совестью», — сказал Плющенко.

Он также отметил, что фактически не был тренером Косторной. Фигуристка переходила в его академию ради работы с тренером Сергеем Розановым, и Плющенко выступал лишь в роли консультанта.

Сергей Розанов. Фото: vk.com/eteritutberidze

При этом, по его мнению, главной причиной падения результатов Косторной стал коронавирус, которым спортсменка заболела перед пятым этапом Кубка России в начале декабря.

«Мы изначально дали ей отдельный лед, коттедж и все условия. Здоровье, силы и мотивацию ни Розанов, ни я ей дать не смогли, и никто бы не смог. У нас разные методы тренировок с «Хрустальным», Саше Трусовой они подходят, Алену тоже все устраивало, пока она не заболела, с этого начались проблемы», — объяснил Плющенко.

Напомним, ранее стало известно о возможном возвращении Косторной в группу тренера Этери Тутберидзе, откуда она со скандалом ушла летом прошлого года. В финале Кубка России фигуристка заняла лишь шестое место и не попала в основной состав сборной страны на чемпионат мира в Стокгольме.

После окончания кубковых соревнований Плющенко назвал другую свою подопечную, Александру Трусову, лучшей фигуристкой мира. В отличие от чемпионки Европы и финала Гран-при Косторной, она не выиграла еще ни одного взрослого турнира.