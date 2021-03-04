США назвали условие, при котором не будут вводить новые санкции против России

США могут не вводить второй пакет санкций против России из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, если РФ задекларирует и уничтожит свое химическое оружие. Об этом заявили в Госдепартаменте страны.

Американская сторона призвала уничтожить необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением.

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В США, по действующему закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года, России грозят новые санкции из-за отравления Алексея Навального, пишет РБК.

Во вторник США и Евросоюз ввели санкции против России в связи с ситуацией с Навальным. В ограничительный список ЕС попали четыре лица: глава СК Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов. Перечень США шире: под санкции попали 14 организаций по делу Алексея Навального. 13 — это коммерческие компании, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии, а также государственный исследовательский институт в России. Объявляя об ограничительных мерах, американская сторона предупредила о втором пакете санкций.



Кроме того, президент США Джо Байден продлил действия антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине и в Крыму сроком на один год.



Татьяна Леухина