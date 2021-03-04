США продлили санкции против России, введенные из-за Крыма

Президент США Джо Байден продлил действия антироссийских санкций, введенных в связи с ситуацией на Украине и в Крыму. Они будут действовать еще один год.

Американский лидер заявил, что пришел к выводу, что все ограничительные меры «должны оставаться в силе после 6 марта 2021 года». Это касается санкций, введенных экс-президентом США Дональдом Трампом 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента страны Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму, пишет ТАСС.

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В пояснительной записке Байдена говорится, что сложившейся политическая ситуация продолжает представлять «необычайную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике» США.

Напомним, в 2019 году комитет палаты представителей США по иностранным делам единогласно одобрил законопроект о запрете признания Крыма российским. В этом же году заместитель постоянного представителя США при ООН Джонатан Коэн заявил, что санкции в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва не выполнит Минские соглашения и не передаст Крым под контроль Украины.

Татьяна Демина