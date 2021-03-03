Кожевников: «У «Торпедо» практически нет шансов одолеть такой «Ак Барс»

Эксперт КХЛ Александр Кожевников дал свой прогноз на первый матч серии между «Ак Барсом» и нижегородским «Торпедо» в рамках розыгрыша Кубка Гагарина. Он считает, что у гостей нет шансов победить настолько замотивированных казанцев.

«Думаю, Казани некуда деваться — они сами себе задрали очень высокую планку. Поэтому считаю, у «Торпедо» практически нет шансов одолеть такой замотивированный «Ак Барс». Поставлю на успех казанцев с преимуществом в две шайбы. Сухого матча не жду — это маловероятно», — сказал эксперт.

Александр Кожевников. Фото: russia-hockey.ru

Кожевников также отметил, что состав «Ак Барса» ровнее, чем у его соперника. «Торпедо» вряд ли сможет остановить такую сильную команду, считает эксперт.



«У казанцев есть четыре монотонно играющих звена. Они очень здорово катят, прямо как в последнем своем матче. Да, может, пропустили одну шайбу, но с кем не бывает. Такой мощью, как, например, у ЦСКА, горьковчане не обладают.

У «барсов» команда сильнее. Она более сплоченная и наигранная, чем у «Торпедо». Горьковчане всегда действуют по одному сценарию: взяли, набежали, а получилось или нет — второй момент. У Казани же ребята молодые, есть система. Так что дома победят с преимуществом в одну-две шайбы», — сказал Кожевников.

Фото: vk.com/torpedonn

Серия плей-офф КХЛ с «Торпедо» стартует в среду в Казани. Первые две встречи команды проведут в столице Татарстана, после чего переедут в Нижний Новгород.

«Ак Барс» вышел в плей-офф с первого места в Восточной конференции, поэтому во всех раундах Кубка Гагарина, кроме финала, будет иметь преимущество своей площадки. «Торпедо» финишировало восьмым на Востоке, проиграв последние пять матчей.

Отметим, что обе команды перед началом плей-офф провели встречу с главами регионов. «Ак Барс» встретился с Рустамом Миннихановым, который пожелал успеха казанцам в Кубке Гагарина.