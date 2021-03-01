«Ак Барс» встретился с Миннихановым в преддверии Кубка Гагарина

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с руководством, хоккеистами и тренерским штабом «Ак Барса» в преддверии первого раунда Кубка Гагарина. Мероприятие состоялось в «Татнефть Арене».

Минниханов поздравил команду с победой в Восточной конференции и пожелал успехов в плей-офф КХЛ.

«Мы гордимся нашей командой. Вы прославляете российский хоккей и нашу республику. Чемпионат мы прошли достойно, показали хорошую игру. Впереди плей-офф. У вас оптимальный состав, хорошая сыгранность. Мы все верим в успешное выступление команды. Хочу отметить, что вне зависимости от результата мы всегда будем вас поддерживать. Хочу пожелать вам отыграть все игры без травм», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Президент ХК «Ак Барс» Наиль Маганов отметил, что казанской команде осталось одержать лишь 16 побед, чтобы подарить праздник всем жителям Татарстана и болельщикам хоккейного клуба. Главный тренер Дмитрий Квартальнов подтвердил готовность «барсов» победить в турнире.

Капитан казанцев Данис Зарипов поздравил Минниханова с днем рождения и от лица всего коллектива подарил свитер с эмблемой клуба.

Во встрече также приняли участие министр спорта РТ Владимир Леонов, исполнительный директор «Ак Барса» Мансур Усманов и генменеджер казанской команды Рафик Якубов.

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина «Ак Барс» сыграет против нижегородского «Торпедо». Стартовая игра пройдет в Казани 3 марта.