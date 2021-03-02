Минпросвещения РФ опубликовало проект расписания выпускных экзаменов 9-х классов

Министерство просвещения России и Рособрнадзор представили проект приказа, утверждающего расписание основных государственных экзаменов (ОГЭ) для учеников 9-х классов. Документ обнародован на портале проектов нормативных правовых актов.

В 2021 году государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования пройдет в следующие даты:

24 и 25 мая (понедельник и вторник) — русский язык;

27 и 28 мая (четверг и пятница) — математика;

Продолжительность ОГЭ по обоим предметам составляет 3 часа 55 минут (235 минут), следует из текста проекта приказа.

Напомним, в 2021 году выпускники школ будут проходить государственную итоговую аттестацию (ГИА) по упрощенным правилам в связи с пандемией коронавируса: девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав экзамены по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю и т. д.) сдавать не нужно.



Фото: kremlin.ru

Ранее Рособрнадзор опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год. Он пройдет в два этапа: основной — с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля.

Татьяна Демина