В России упростили правила сдачи выпускных экзаменов в 2021 году

В 2021 году выпускники школ будут проходить Государственную итоговую аттестацию (ГИА) по упрощенным правилам в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно нововведениям, девятиклассники смогут получить аттестаты об основном общем образовании, сдав два обязательных экзамена — по русскому языку и математике. Предметы по выбору (физику, химию, биологию, литературу, географию, историю, обществознание, иностранные языки, информатику и информационно-коммуникационные технологии, родной язык и литературу на родном языке) сдавать не нужно.

Выпускникам одиннадцатых классов, которые не собираются поступать в вуз, вместо ЕГЭ сдадут Государственные выпускные экзамены по двум предметам — русскому языку и математике. На этом основании они получат аттестат о среднем общем образовании.

Фото: kremlin.ru

Планирующим поступать в вузы нужно будет сдать ЕГЭ по нужным для поступления предметам. Для получения аттестата будет достаточно результатов ЕГЭ по русскому языку. Также экзамены будут проведены для тех выпускников прошлых лет, кто планирует поступать в вузы, и для десятиклассников, готовых сдать их досрочно.

Премьер-министр страны Михаил Мишустин поручил Минпросвещения и Рособрнадзору до 29 марта скорректировать правовые акты с учётом новых особенностей.

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Для выпускников, не планирующих поступать в вузы, экзамены проведут только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.

Татьяна Леухина