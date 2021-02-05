Рособрнадзор России опубликовал проект расписания ЕГЭ на 2021 год

Фото: Максим Платонов

Сдача Единого государственного экзамена (ЕГЭ) пройдет в два этапа. Основной — с 31 мая по 2 июля, дополнительный — с 12 по 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора в Telegram.



31 мая стартуют экзамены по географии, литературе и химии. На два дня разделили проведение ЕГЭ по русскому языку (3 и 4 июня), устной части ЕГЭ по иностранным языкам (21 и 22 июня) информатике и ИКТ (24 и 25 июня). 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Фото: kremlin.ru

Проведение экзамена по профильной математике запланировано на 7 июня, по истории и физике — на 11 июня, по обществознанию — на 15 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — на 18 июня. 28, 29 июня и 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.

Для выпускников, не планирующих поступать в ВУЗы, экзамены проведут только по двум обязательным предметам: 25 мая — по русскому языку и 28 мая — по математике, а также в резервные дни: 8 июня — по русскому языку и 10 июня — по математике.

ГИА для девятиклассников также пройдет в два периода: основной (24 мая — 2 июля) и дополнительный (3—17 сентября).

Напомним, подать заявления на участие в едином государственном экзамене школьники должны были до 1 февраля.

Ранее СМИ узнали, что весной в Госдуму планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене основного государственного экзамена (ОГЭ).

Татьяна Леухина