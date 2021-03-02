В Набережных Челнах пройдут публичные слушания по строительству новой трамвайной ветки

В Набережных Челнах 25 марта пройдут публичные слушания по строительству трамвайной ветки в микрорайоне Замелекесье. Они пройдут в мэрии автограда.

На публичные слушания выносятся проекты планировки трамвайных путей и межевания территории, сообщают «Челнинские известия». Обсудят также реконструкцию в Замелекесье дороги по улице Гостева на участке от улицы Аэродромная до улицы Батенчука.



Напомним, в прошлом году мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о начале проектирования трамвайных путей в Замелекесье. Строительство запланировано на лето текущего года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В январе он потребовал ускорить работы по проектированию новой 16-километровой трамвайной ветки, которая пройдет от проспекта Мусы Джалиля по проспекту Фоменко и Сармановскому тракту.



Татьяна Демина