Мэр Набережных Челнов потребовал ускорить работы по проектированию новой трамвайной ветки
В Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев потребовал ускорить работы по проектированию новой 16-километровой трамвайной ветки в микрорайон Замелекесье. Власти планируют начать строительство в 2021 году, летом должна быть готова проектно-сметная документация.
По словам Магдеева, источник финансирования будет определен после утверждения финансирования. Чтобы ускорить работу, он предложил разделить подготовку документации на три этапа.
«Для этого, может быть, сразу не замахиваться по документам на 16 километров, а разделить работу на три этапа. Первоначально можно спроектировать 4 километра, сделать разворотное кольцо и начать строительство. А уже во второй половине 2021 года или в 2022 году вести проектирование дальше. Это будет правильно с точки зрения логики», — цитируют Магдеева «Челнинские известия».
Ранее сообщалось, что в челнинском микрорайоне Замелекесье начнут проектировать трамвайные пути.
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