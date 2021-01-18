Мэр Набережных Челнов потребовал ускорить работы по проектированию новой трамвайной ветки

В Набережных Челнах мэр Наиль Магдеев потребовал ускорить работы по проектированию новой 16-километровой трамвайной ветки в микрорайон Замелекесье. Власти планируют начать строительство в 2021 году, летом должна быть готова проектно-сметная документация.

По словам Магдеева, источник финансирования будет определен после утверждения финансирования. Чтобы ускорить работу, он предложил разделить подготовку документации на три этапа.

Фото: nabchelny.ru

«Для этого, может быть, сразу не замахиваться по документам на 16 километров, а разделить работу на три этапа. Первоначально можно спроектировать 4 километра, сделать разворотное кольцо и начать строительство. А уже во второй половине 2021 года или в 2022 году вести проектирование дальше. Это будет правильно с точки зрения логики», — цитируют Магдеева «Челнинские известия».

Ранее сообщалось, что в челнинском микрорайоне Замелекесье начнут проектировать трамвайные пути.



Ольга Плешкова