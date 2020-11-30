В челнинском микрорайоне Замелекесье начнут проектировать трамвайные пути

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев объявил о начале проектирования трамвайных путей в Замелекесье. По его словам, строительство начнется летом 2021 года, сообщают «Челны-ТВ».

Кроме того, мэр города поручил исполкому города заняться шумоизоляцией путей.

Фото: nabchelny.ru

Ранее сообщалось об анонсе строительства трамвайных линий в Набережных Челнах. Первый этап предполагает маршрут протяженностью 16 км (в обе стороны) между поселками ЗЯБ и ГЭС и новыми микрорайонами — Замелекесьем и Сидоровкой. На этой неделе в исполкоме будет проведено совещание на тему начала проектирования маршрута трамваев в новом направлении.