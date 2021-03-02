Пропавший олимпийский чемпион Александр Блинов найден мертвым

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Победитель Олимпийских игр — 1980 в Москве, троеборец Александр Блинов найден мертвым в Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

В начале февраля Блинов уехал в сторону деревни Андреевское Можайского района и больше не выходил на связь. С тех пор поиском пропавшего спортсмена занимались правоохранительные органы и добровольцы.

Во вторник тело Блинова было обнаружено неподалеку от конюшни в деревне Андреевское. О причинах смерти не сообщается.

Блинов стал чемпионом на Олимпийских играх 1980 года в Москве в командном троеборье, а также серебряным призером в личном троеборье.

Напомним, ранее стало известно о смерти экс-генменеджера сборной России по регби-7 Рифката Саттарова.