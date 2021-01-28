Скончался экс-генменеджер сборной России по регби-7 Рифкат Саттаров

На 62-м году жизни скончался бывший генеральный менеджер сборной России по регби-7 Рифкат Саттаров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России.

«27 января в возрасте 61 года ушел из жизни Рифкат Гарафиевич Саттаров, который долгие годы занимал должность генерального менеджера мужской сборной России по регби-7.

Рифкат Саттаров был одним из тех, кто в свое время дал толчок развитию регби-7 в нашей стране», — говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В последнее время Саттаров занимал должность директора ГУОР «Щелково».



Прощание с именитым функционером состоится 29 января в 8.30 в мечети по адресу: Московская область, Щелково, Советская улица, 10.

Напомним, ранее ушел из жизни заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Хафиз Тимашев.