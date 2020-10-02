Сегодня в Татарстане проверят систему оповещения населения

Сегодня, 2 октября, в Татарстане проверят региональные, местные и локальные системы оповещения, в том числе комплексную систему экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС на территории республики.

Так, с 9.00 до 9.30 произойдет перехват трансляций аналогового телевизионного канала «Татарстан — Новый век» и цифровых каналов эфирного телевидения и радиовещания 1 и 2 мультиплекса. Текст сообщения: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан! Внимание! Проводится проверка системы оповещения Республики Татарстан!»

В это же время в трамваях и троллейбусах пройдет проверка системы информирования населения «ПТV-ТРИОН» с запуском видеоролика.

mchs.tatarstan.ru

С 9.30 до 10.30 в муниципальных образования республики запустятся речевые сиренные установки с сообщением: «Внимание! Проводится проверка системы оповещения населения».

С 10.00 до 10.30 в Казани и во всех муниципальных районах будет проводиться проверка электросирен С-40 с запуском сирен.

Кроме того, с 9.30 до 10.30 будет организован запуск в автоматическом режиме локальных систем оповещения через ЕДДС (Единая дежурно-диспетчерская служба) муниципальных районов РТ, а с 10.30 до 11.30 — через ДДС предприятий, имеющих системы оповещения и отнесенных к опасным производственным объектам 1—2 класса опасности.

ГУ МЧС России по Татарстану просит соблюдать спокойствие и внимательно прослушать речевые сообщения, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в МЧС объяснили, что необходимо сделать при включении сирен, транслирующих сигнал тревоги.

