В медучреждениях Татарстана в пандемию COVID-19 работали более 3 тыс. волонтеров-медиков

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане в пандемию коронавируса в медучреждениях, в том числе в «красной зоне» работали более 3 тыс. волонтеров-медиков, рассказала руководитель всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Татарстане, студентка 5 курса КГМУ Анна Макарова.

За время пандемии они оказали помощь около 50 тыс. раз, сообщается на сайте мэрии Казани.

Депутат Казгордумы, главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев обратил внимание, что на сегодняшний день в «красных зонах» и в приемных отделениях медучреждений помощь пациентам с коронавирусом оказывают более ста волонтеров.

Макарова выступила с инициативой организовать для татарстанских волонтеров летний отдых в оздоровительных лагерях. Идею поддержала заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева: «Всем, кто работал в сложный период и продолжает помогать сегодня, мы очень благодарны».

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Ранее Макарова рассказала «Реальному времени» о рисках и бонусах участия в волонтерском движении, границе между добровольным и обязательным и медицинских «ковид-отказниках».

Татьяна Демина