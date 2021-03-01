Магдеев поручил продолжить вакцинацию населения на предприятиях Челнов

Фото: Максим Платонов (архив)

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев призвал крупные предприятия и учреждения бюджетной сферы города продолжать работу по вакцинации сотрудников на рабочих местах, чтобы снизить нагрузку на поликлиники.

Он отметил, что в школах и детских садах есть медпункты, в которых есть все необходимое оборудование, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественность мэрии Челнов.

Начальник управления здравоохранения автограда Александр Николаев сообщил, что на сегодняшний день прививку от коронавируса сделали уже 12 тысяч челнинцев. При этом в Челнах с начала пандемии COVID-19 заразились 1,9 тыс. человек.

Напомним, 3 февраля в Набережных Челнах в подразделениях КАМАЗа стартовала вакцинация от коронавируса. По данным на 17 февраля вакцину «Спутник V» на предприятии получили 1 445 человек.



Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в республике по состоянию на 1 марта от коронавируса привились 81 753 человека. Вторую дозу вакцины от COVID-19 получили 13 742 человека. Среди них граждан старше 60 лет — 42%.



Татьяна Демина